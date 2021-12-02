Benim Hayatım günü mü değişti, hangi gün? Benim Hayatım Pazar günü neden yok? Benim Hayatım dizisi yeni günü Pazar mı Perşembe mi?

Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, ilk bölümü 31 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, aşk, ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin yeni yayın günü ne zaman merak ediliyor. Peki, Benim Hayatım bugün mü? Benim Hayatım pazar günü mü perşembe günü mü yayınlanıyor? Benim Hayatım ne zaman, yeni günü hangi gün?

BENİM HAYATIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benim Hayatım dizisi her Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor. Dizi daha önceleri Pazar günü yayınlanıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte dizinin yeni günü Perşembe oldu.

BENİM HAYATIM DİZİSİ KONUSU NE?

Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat

Genco Özak : Ali

Savaş Özdemir : Ökkeş

Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz

Nilüfer Açıkalın : Şaheste

Esra Ronabar : Handan

Ali Burak Ceylan : Ufuk

Aleyna Solaker : Yasemin

Öykü Çelik : Meral

Zeynep Kumral : Zehra

Önder Açıkbaş : Vedat

Koray Şahinbaş : Yadigar

Pelin Uluksar : Ahu

Hira Koyuncuoğlu : Pınar

Belgin Şimşek : Heves

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet