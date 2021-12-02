Benim Hayatım günü mü değişti, hangi gün? Benim Hayatım Pazar günü neden yok? Benim Hayatım dizisi yeni günü Pazar mı Perşembe mi?
Star TV'nin beğenilen dizisi Benim Hayatım normalde Pazar günü ekranlara geliyordu. Fakat geçtiğimiz haftaki değişiklikle dizinin günü değişti. Peki, Benim Hayatım günü mü değişti, hangi gün? Benim Hayatım Pazar günü neden yok? Benim Hayatım dizisi yeni günü Pazar mı Perşembe mi? İşte detaylar...
Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, ilk bölümü 31 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, aşk, ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin yeni yayın günü ne zaman merak ediliyor. Peki, Benim Hayatım bugün mü? Benim Hayatım pazar günü mü perşembe günü mü yayınlanıyor? Benim Hayatım ne zaman, yeni günü hangi gün?
Benim Hayatım dizisi her Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor. Dizi daha önceleri Pazar günü yayınlanıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte dizinin yeni günü Perşembe oldu.
Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
Genco Özak : Ali
Savaş Özdemir : Ökkeş
Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
Nilüfer Açıkalın : Şaheste
Esra Ronabar : Handan
Ali Burak Ceylan : Ufuk
Aleyna Solaker : Yasemin
Öykü Çelik : Meral
Zeynep Kumral : Zehra
Önder Açıkbaş : Vedat
Koray Şahinbaş : Yadigar
Pelin Uluksar : Ahu
Hira Koyuncuoğlu : Pınar
Belgin Şimşek : Heves
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