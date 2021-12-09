Benim Hayatım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Benim Hayatım dizisi bugün 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünün akabinde 7. bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak merak ediliyor. Peki, Benim Hayatım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Benim Hayatım 7. bölüm fragmanı saat kaçta hangi gün çıkar? İşte detaylar...
Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, ilk bölümü 31 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, aşk, ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Benim Hayatım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Benim Hayatım her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.
7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
BENİM HAYATIM 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Handan hisselerini Yasemin ve Hayat'a devreder. Hayat artık şirketin ortağıdır ve dev bir mirasın sahibidir. Bu güzel haberin üstüne Ali'den evlenme teklifi alan Hayat büyük bir sevinç yaşar. Ancak bu mutluluk kursağında kalır. Çünkü Pınar Ali'den hamiledir.
Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
Genco Özak : Ali
Savaş Özdemir : Ökkeş
Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
Nilüfer Açıkalın : Şaheste
Esra Ronabar : Handan
Ali Burak Ceylan : Ufuk
Aleyna Solaker : Yasemin
Öykü Çelik : Meral
Zeynep Kumral : Zehra
Önder Açıkbaş : Vedat
Koray Şahinbaş : Yadigar
Pelin Uluksar : Ahu
Hira Koyuncuoğlu : Pınar
Belgin Şimşek : Heves
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