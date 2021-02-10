Benim Adım Melek Zehra kim? Avukat İhsan'ın kızı Zehra karakterini canlandıran Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Benim Adım Melek oyuncularından olan Gamze Doğanoğlu hakkında merak edilenleri derledik. Benim Adım Melek Zehra karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Zehra kimdir? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Zehra gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Zehra kimdir? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK ZEHRA KİMDİR?

Eylül 2019 da TRT 1 ekranlarında başlayan ve beklentilerin üzerinde bir reyting alan dizide önemli bir karakter olarak Avukat İhsan ile hemşire Funda'nın kızı olarak kadroya dahil olan ve doktor Ömer'e sırıl sıklam aşık olan Zehra'nın tek isteği yakışıklı Ömer ile evlenmek. Ancak güzel ve bir o kadar alımlı olan Defne'nin de Ömer ile ilgilendiğini hatta bu da yetmez gibi Ömer ile Defne birbirlerini tanıdığını görünce kıskançlık krizine girdi.

Güncelleme 8 Ocak 2020: İhsan ile Funda'nın kızı olarak Defne'nin aynı zamanda sınıf arkadaşı olarak karşımıza çıktı. Zehra, doktor Ömer'e karşı duygusal manada hisleri olsa da Ömer bu duygulara cevap vermediği gibi Zehra'nın sınıf arkadaşı Defne ile ilişkiye başlamasına Zehra hazmedemedi.benim adim melek gamze doganoglu resmiBenim Adım Melek dizisinde Zehra karakteri de Kadriye gibi hedefine giden yolda her şey mubah mantığı ile Defne'yi diskalifiye etmek için Ömer'in gözünde itibarsızlaştırmak, hatta basitleştirmek için elinden geleni yapacak. Yani sevenlerin arasına kara kedi gibi girecek desek daha doğru olur.

Sözlerimi burada tamamlarken oyunculuk serüvenine yakın zaman da başlayan ve Avukatın kızı Zehra karakterine hayta veren oyuncunun gerçek adı ve daha önce yer aldığı dizi ve filmlerin listesi hemen alt kısımda sizleri bekliyor.

GAMZE DOĞANOĞLU KİMDİR?

Gamze Doğanoğlu Benim Adım Melek dizisinde Zehra karakterine hayat vermekte. 1996 yılında dünyaya gelen oyuncunun doğum yeri ise İstanbul. Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan güzel oyuncu, pek çok reklam filminde yer aldı.benim adim melek zehra gamze doganoglu resmi"Kalbimin Sultanı" dizisinde canlandırdığı Gülfidan Sultan rolü ile büyük beğeni kazanan Doğanoğlu, Mandalina Casting oyunculuk ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan "Alija" dizisinde Halida karakterine hayat vermiş olan genç oyuncu, 2017 yılında "Arka Sokaklar" dizisinde oynamıştır.Tadım, Akbank, Hopi reklamlarında yer almış olan oyuncu hakkında diğer detaylarla devam edelim.

Güzel oyuncu 23 yaşındadır. 163 cm boyunda olan Doğanoğlu, 48 kg ağırlığındadır.