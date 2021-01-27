Benim Adım Melek Kadriye gerçek adı nedir, kimdir? Kadriye Karadağ karakterini canlandıran Hande Kaptan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Benim Adım Melek oyuncularından olan Hande Kaptan hakkında merak edilenleri derledik. Benim Adım Melek Kadriye Karadağ karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Kadriye kimdir? Hande Kaptan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Kadriye Karadağ gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Kadriye Karadağ kimdir? Hande Kaptan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK KADRİYE KARADAĞ KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Sevilen dizi Benim Adım Melek'te Kadriye Karadağ rolünü Hande Kaptan canlandırmakta.

Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakteri Mahmut'un eşidir. Çift, yıllar boyunca çocuk sahibi olabilmek için çabalasa da bir türlü olmaz. En sonunda hamilelik gerçekleşmiş olsa da, yapılan davranışlar sebebiyle bebek düşmüştür. Melek'i ve çocuklarını asla konakta istememekle birlikte halası öldükten sonra ailedeki tek kadın ve yetkili olacağı için Melek gibi bir görümce olmasını istememektedir.

Kadriye bir şekilde Melek'i farklı bir eve çıkma konusunda ikna etmiş ve Melek başka bir eve çıkmak zorunda kalmıştır. Bebeğin düşme hadisesinde Melek'i yaftalaması da Melek'i konaktan atma konusundaki en önemli kozu olmuştur.

HANDE KAPTAN KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hande Kaptan, 2006 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Kaptan, aynı zamanda sunuculuk ve seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır.

Hande Kaptan'ın rol aldığı yapımlar;

Benim Adım Melek

İkisini de Sevdim

Şahane Damat

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