13.09.2019 09:04

İzmir Çeşme'de 22 yaşındaki Beste Sözlü'nün boşandığı eşi A.Ç. (32), genç kadının yüzünü şişeyle parçaladığı haberleri üzerine çılgına döndü. Telefonlarına cevap vermeyen eski eşini arkadaşının cep telefonundan arayan A.Ç'nin, tehditler savurarak, 'Sen göreceksin' dediği ortaya çıktı.

"BENİ ÖLDÜRMEDEN RAHATLAMAYACAK"

Eski eşinin yüzünü şişeyle vurarak tanınmaz hale getirdiği Sözlü, kimliğinin ve yüzünün değiştirilerek bilinmeyen bir kentte devletin koruması altında yaşamak istediğini söyledi. Bir çocuk annesi kadın, "Bu adam beni öldürmeden rahatlamayacak. Kurtarın beni" diye dert yandı.

DEVLET KORUMASI İSTEDİ

Çeşme'de bir çocuk annesi Beste Sözlü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2.5 yıl önce boşandığı eski eşi A.Ç'den şiddet görmeye devam etti. Son tartışmalarında yüzünden aldığı şişe darbeleriyle ağır yaralanan kadın, Atatürk Eğitim Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Ancak Sözlü, eşinin tehdit telefonlarından kurtulamadı. Kendisine bir arkadaşının telefonundan ulaşan AÇ'nin tehdit dolu sözlerine maruz kalan Beste Sözlü, kabus dolu günler yaşadığını belirterek, "Bu adam bir an önce tutuklanmalı. Yüzümü ve kimliğimi değiştirip başka bir kentte devlet koruması altında yaşamayı istiyorum. Yoksa bu adam beni öldürmeden rahat etmeyecek" dedi. (Yeniasır)