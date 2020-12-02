Beni Adım Melek dizisi ne zaman saat kaçta Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle

Dram türündeki Benim Adım Melek dizisi Gaziantep'te çekilmektedir. Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

BENİM ADIM MELEK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek hikayesi ve oyuncu kadrosu ile sevilen yapımlar arasında.Peki, Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

BENİM ADIM MELEK 42. BÖLÜM ÖZET

Loca için tarihi eser ihbarında bulunulduğunu öğrenen Halil ve Mirza polislere açıklamaya yapmaya çalışsa da polisler arama yaparlar. Kenan ise adamlarından tarihi eserleri locadan çıkarıp çıkarmadığına dair haber beklemektedir.

Defne, Melek ve Halil'in geçmişine dair öğrendikleri üzerine Halil ve Melek'in aşkının neresinde duracaktır? Kadriye, Defne'nin mutfağa olan yeteneği üzerine hayaller kurar. Melek, Halil, Mirza ve Vildan kendilerini karakolda bulurlar. Kerem Aslı için kabul ettiği bahis maçlarıyla kulüp antrenmanları arasında koşturmaktayken Aslı para biriktirmektedir.

Alpay Halilleri alt ettiğini düşünürken Aslı mevzusunu da çözmek üzere kolları sıvar. Kenan ise Alpay'ın sürekli ayağına dolanmasından sıkılmıştır. Melek sağlık durumu sayesinde eve dönebilecekken bunu yapmayınca Halil ve Mirza olaya el atarlar. Herkes onlar için uğraşırken iki dost nasıl bir fedakarlık yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Defne şoktayken onu sakinleştirmeye çalışırlar. Mithat, Seyit Ali'nin borcu ödediğini Seyran'a söyleyince Seyran rahat bir nefes alır. Alpay Aslı'nın Almanya'ya dönmesini isterken Aslı Kerem'e acilen bir çözüm bulması gerektiğini söyler. Kerem Aslı'ya nasıl yardım edecektir? Seyit Ali'yle konuşup Melek'le evlenmek istediğini söyleyen Halil, Melek'le de konuşur. Melek her geçen gün ölüme yaklaştığını düşünürken Halil'e ne cevap verecektir?

Seyit Ali ve Cumali bu evlilik isteği karşısında ne yapacak? Seyran'ın çalıştığı eczaneyi devralmak isteyen biri olduğunu öğrenen Mithat karısının hayali ile çaresizlik arasında kalacaktır. Sevdiğinden çaresizce haber bekleyen Defne annesinin hayatına dair neyi öğrenecek? Alpay'in hain planı karşısında Kenan nasıl bir yol izleyecek? Halil ve Mirza nasıl bir durumla karşı karşıya kalacak?TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 42. bölümüyle bu akşam 20.00 seyirci karşısında olacak. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanı izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli... Kaynak: 2 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?