Bengü ikinci kez anne oluyor

Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez anne olacağını açıkladı. 3.5 aylık hamile olduğunu söyleyen şarkıcı, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Bengü, ikinci defa anne oluyor. Eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'le çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, 3.5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Bengü, "Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize" diye yazdı. Şarkıcıya, hayranlarından ve arkadaşlarından tebrik mesajı yağdı.

Kaynak: Snob Magazin