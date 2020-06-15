'Ben Senin Zencin Değilim' Türkçe çevirisiyle raflarda
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'Ben Senin Zencin Değilim' Türkçe çevirisiyle raflarda

ABD'nin kült yazarlarından James Baldwin'in Amerika'daki ırkçılığa karşı bir başkaldırı metni olarak nitelendirilen tamamlayamadığı kitabı Türkçe'ye çevrildi.

'Ben Senin Zencin Değilim' Türkçe çevirisiyle raflarda
15.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:39

ABD'nin kült yazarlarından James Baldwin'in Amerika'daki ırkçılığa karşı bir başkaldırı metni olarak nitelendirilen tamamlayamadığı kitabı Türkçe'ye çevrildi. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan 'Ben Senin Zencin Değilim', Sevin Okyay çevirisiyle raflardaki yerini aldı.

ABD'deki homofobi ve ırk ayrımcılığı kendisi için dayanılmaz boyuta gelince Paris'te yaşamak zorunda kalan, yolu İstanbul'dan da geçen James Baldwin, yıllar sonra köklerine Harlem'e dönünce bir kitap üzerinde çalışmaya başlar. Bu metin, henüz 40'ını göremeden ölen siyah hakları savunucusu üç arkadaşına; Malcolm X, Medgar Evers ve Martin Luther King Jr.'a ilişkin olacaktır.

YÖNETMEN RAOUL PECK DERLEDİ

Baldwin, ABD'deki ırkçılığın, politik ve sosyal ayrımcılığın tarihçesi sayılabilecek Remember This House adlı romanını bitiremez, ancak ardında notlar bırakır. Yıllar sonra bu miras üzerinde çalışan yönetmen Raoul Peck'in başka belge ve metinleri bir araya getirerek Ben Senin Zencin Değilim'i derler.

IRKÇILIĞA KARŞI BAŞKALDIRI METNİ

2016'da aynı adla etkileyici bir belgesele de konu olan kitap, eşcinsel kimliği ve derisinin rengi yüzünden ağır baskılara maruz kalan Baldwin'in hayatından anlar, tanıklıklar ve diğer tarihsel olaylar ışığında ABD'deki siyahlara yönelik ırkçılığa karşı bir başkaldırı metni niteliğinde kabul ediliyor.

George Floyd cinayeti sonrasında ırkçılık geçmişiyle yüzleşen ABD'de yıllardır hiçbir şeyin değişmediğini gösteren 'Ben Senin Zencin Değilim', Sevin Okyay çevirisiyle raflarda yerini aldı.


Kaynak: DHA

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