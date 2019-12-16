Bella Hadid, göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı geçti
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Bella Hadid, göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı geçti

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor. Ünlü modelin Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozu 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.

16.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:12
Bella Hadid, göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı geçti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü model , hesabından paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi.

Instagram hesabında 27 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ünlü model, göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Hadid'in söz konusu paylaşımına 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Karayipler'de bir fotoğraf çekimine katılan ünlü model Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan plaj kıyafetiyle sahilde yürüdü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri Instagram hesabından da paylaştı.


Haber Videosu

: Bella Hadid, göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı geçti
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