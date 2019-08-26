Beline taş bağlayan Nusret, sosyal medyada alay konusu oldu
Dünyaca ünlü kasap Nusret, beline bağladığı taşla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Meşhur hareketi 'Saltbae' ile adını duyuran ve kendi ismiyle açmış olduğu restoranını dünyaca ünlü restoranlar zincirine taşımayı başaran Nusret, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı spor hareketleriyle gündeme geliyor. Ünlü kasabın, beline bağladığı taşla verdiği pozu çok konuşuldu.
BELİNE TAŞ BAĞLADI
Spora düşkünlüğüyle bilinen Nusret, ne kadar güçlü ve sağlıklı olduğunu göstermek için beline büyükçe bir taş bağlayan Nusret verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI
Instagram'da 23 milyon takipçisi bulunan Nusret'in bu pozuna birbirinden ilginç yorum geldi.