Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Önderbirlik-Karataş 2 seferini yapan 27 AIF 84 plakalı otobüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Önderbirlik-Karataş 2 seferini yapan 27 AIF 84 plakalı otobüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Araç hareket halindeyken dumanları fark ederek yolcuları tahliye eden kadın şoförün dikkati ise faciayı önledi.

Olay, Sarıgüllük Mahallesi Ömer Asım Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi yolcu taşıma otobüsünün motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Motor kısmında çıkan arıza üzerine yükselen dumanları fark eden kadın şoför Müzeyyen Yılmaz, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Şoför Yılmaz araçtaki arızayı tamirhanedeki ustalara bildirdi. Bu esnada otobüsün motor kısmından yoğun şekilde dumanlar yükselmeye devam edince, şöfor Yılmaz otobüste bulunan 12 yolcuyu tahliye etti.

Yolcular tahliye edildi motor alev aldı

Yolcuların tahliye edilmesin ardından aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Motorda çıkan yangına ilk olarak otobüsü tamir etmek için olay yerine gelen tamirciler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın büyümeden kontrol edilirken, itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı.

Şoförün dikkati sayesinde olay ucuz atlatılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı