Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu

Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Önderbirlik-Karataş 2 seferini yapan 27 AIF 84 plakalı otobüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Önderbirlik-Karataş 2 seferini yapan 27 AIF 84 plakalı otobüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Araç hareket halindeyken dumanları fark ederek yolcuları tahliye eden kadın şoförün dikkati ise faciayı önledi.

Olay, Sarıgüllük Mahallesi Ömer Asım Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi yolcu taşıma otobüsünün motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Motor kısmında çıkan arıza üzerine yükselen dumanları fark eden kadın şoför Müzeyyen Yılmaz, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Şoför Yılmaz araçtaki arızayı tamirhanedeki ustalara bildirdi. Bu esnada otobüsün motor kısmından yoğun şekilde dumanlar yükselmeye devam edince, şöfor Yılmaz otobüste bulunan 12 yolcuyu tahliye etti.

Yolcular tahliye edildi motor alev aldı

Yolcuların tahliye edilmesin ardından aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Motorda çıkan yangına ilk olarak otobüsü tamir etmek için olay yerine gelen tamirciler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın büyümeden kontrol edilirken, itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı.

Şoförün dikkati sayesinde olay ucuz atlatılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu
Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu
Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu
Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu
Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta bir kadın evini ateşe verdi, 'Bırakın yansın' diyerek arkasına bakmadan gitti
Esenyurt'ta bir kadın evini ateşe verdi, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan gitti
Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Fatma Turgut Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:28:56. #1.15#

title