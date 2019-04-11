Belediye Meclisi Üyeleri İlk Toplantılarını Yaptı

Dinar Belediye Meclis Toplantı Salonunda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra meclis üyeleri ilk toplantılarını yaptı.

Belediye Başkanı Nihat Sarı başkanlığında toplanan meclis üyeleri 9 AK Parti, 6 İyi Parti temsilcisi şeklinde belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Nihat Sarı, artık yerel seçimlerin geride kaldığını, siyaset rozetini bir kenara bırakıp, hizmet rozeti taktıklarını söyledi.



Parti ayrımı yapmadan belediye meclisinde hizmet etmek istediklerini de belirten Sarı, "Amacımız ilçeye hizmet, bu noktada hem fikiriz, kimseyi ayrıştırmadan çalışmalarımızı yapalım." dedi.

Kaynak: AA