Belediye kurumsal karbon ayak izini nötrledi
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Belediye kurumsal karbon ayak izini nötrledi

BEŞİKTAŞ Belediyesi çevre duyarlılığı çalışmaları kapsamında İstaç A.Ş ile iş birliği yaparak 2019 yılı kurumsal karbon ayak izini nötrledi.

Belediye kurumsal karbon ayak izini nötrledi
16.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:10

BEŞİKTAŞ Belediyesi çevre duyarlılığı çalışmaları kapsamında İstaç A.Ş ile iş birliği yaparak 2019 yılı kurumsal karbon ayak izini nötrledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yaşanılabilir bir dünya için karbon salınımını nötrlediklerini söyledi.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin artmasıyla gönüllü piyasa olmasına rağmen Türkiye, 1997 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü'ne istinaden karbon ayak izlerini azaltma ve sıfırlamak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi de iklim değişikliği ile mücadele konusunda karbon ayak izini sıfırlayarak için çalışmalar başlattı. Beşiktaş Belediyesi öncelikle kurumun karbon salımı hesabını yaparak bu hesaplamalar doğrultusunda yetkili kurumlara onaylattı. Bu süreç doğrultusunda İSTAÇ'a da başvurularak bu hesabın karşılığında kurumun 2019 yılında saldığı 4 bin 164 ton karbon kredisini sıfırlatarak ISO standardı doğrultusunda 2019 yılı için ISO 14064-1 belgesini almaya hak kazandı.

BAŞKAN AKPOLAT : "TOPLUMSAL ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞMASI LAZIM"

Çevre duyarlılğı konusunda toplumsal bilinç oluşturmanın gerekliliğine değinen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Göreve gelmeden Karbon Ayak İzi Azaltma projemizi halkımızla paylaşmıştık ve hızla gerçekleştirmeye söz vermiştik. Bir yıl içerisinde belediyemizde benim kullandığım araç dahil birçok aracımız ilk etapta Hybrid daha çevreci araçlara dönüşürken, elektrikli scooterlarla dünyanın en önemli kentlerindeki gibi bireysel karbon ayak izinin de azaltılması yönünde adımlar atmıştık." dedi. 

Bugün ise kurumsal karbon ayak izini sıfırlama çalışmalarının ülkemizde de öneminin giderek arttığını belirten Başkan Rıza Akpolat bu noktada yerel yönetimlerin üstüne düşen sorumlukların altını çizdi. Karbon ayak izinin azaltılması için hibrit araçlara ve yeşil binaya geçiş çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Rıza Akpolat "Gerek toplumsal farkındalık yaratmak gerekse gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya için çalışmalara aralıksız devam edilecek." dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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