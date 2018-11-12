Belediye'den Karadeniz Gezisi
Çankırı'nın Orta İlçesi'ne bağlı Yaylakent Belediyesi tarafından Karadeniz gezisi düzenlendi.
Çankırı'nın Orta İlçesi'ne bağlı Yaylakent Belediyesi tarafından Karadeniz gezisi düzenlendi.
Beldede yaşayan 45 ev hanımının katılımıyla gerçekleştirilen gezide Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Uzungöl, Ayder Yaylası, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, çay fabrikaları gibi yerler gezildi.
Üç gün süren gezide, ev hanımları Türkiye'nin farklı güzelliklerini görmenin mutluluğunu yaşadı.
Geziye katılanlar, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'ye teşekkür etti.