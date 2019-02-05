Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Marketlerde plastik poşetlerin ücretli olmasının ardından vatandaşlar bez torbalara yöneldi. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Antalya'da belediyenin bedava bez torba dağıtması sırasında vatandaşların birbirini ezdiği görülüyor.

VATANDAŞLAR BEZ TORBA ALABİLMEK İÇİN BİRBİRİNİ EZDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir video vatandaşların tepkisini çekti. Antalya'da belediyenin bedava bez poşet dağıttığı bir anda çekilen videoda vatandaşların adeta birbirini ezdiği görüldü.

POŞETLER ÜCRETLİ OLUNCA VATANDAŞLAR BEZ TORBALARA YÖNELDİ

Marketlerde ücretli poşet uygulamasının başlamasının ardından vatandaşlar bez torba ve file gibi ürünlere yöneldi. Son dönemde belediyeler vatandaşlara bedava bez torba dağıtmaya başlamıştı. Belediyelerin toplam dağıttığı bez torba sayısının yüz binlerce olduğu belirtiliyor.