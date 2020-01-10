Belediye başkanlık binası olarak kullanılıyordu Roma dönemine ait dev mozaik bulundu

10.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:00

Zeytinburnu'nda Osmanlı döneminde askeri hastanede Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadır olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu. Yaklaşık 50 metrekare alanda bulunan mozaiğin ucunun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan kazılar ile birlikte dev mozaiğe daha önce İSKİ tarafından yapılan kanalizasyon çalışmalarında zarar verildiği ortaya çıktı.



Zeytinburnu'nda şuanda Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat çalışmaları kapsamında Kazlıçeşme Sanat Galerisi olarak kullanılan tarihi bina Sultan İkinci Mahmud döneminde Cebehane Hastanesi, 1847 yılında ise Halil Paşa tarafından ihtiyaçları karşılamak üzere "Zeytinburnu Askeri Hastanesi" olarak tahsis edildi. Bina Cumhuriyet döneminde yurt, tanzim çadırı, gibi birçok hizmeti verdikten sonra 1935-1956 yıllar arasında yeniden hastaneye hizmeti vermeye başladı. Bina daha sonra 25 yıl boyunca ise Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak hizmet verdi. Tarihi binada 2016 yılında Zeytinburnu Belediye başkanlığı yeni binasına taşındıktan sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı.



MS 2. yüzyıl Roma döneminde kalma olduğu tespit edildi



Restorasyon çalışmaları sırasında binanın alt bölümünde dev mozaik bulundu. Mozaiğin yer döşemesi olarak kullanıldığı öğrenildi. Yapılan ön incelemelerde mozaiğin yaklaşık olarak MS 2. yüzyıl Roma döneminde kalma olduğu tespit edildi. Mozaik üzerinde merkezi dalga ve örgü motifi bordürlü bir daire içine yerleştirilmiş sekiz köşeli ana motif bulunuyor. Mozaikte ana formu çevreleyen birbirine geçmiş düğüm motifleri ile ve dairelerin iç kısmına yerleştirilmiş geometrik motiflerle zenginleştirildiği görüldü. Mozaiğin çalışmaları tamamlandığında Gaziantep'te 6 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda açılan Zeugma Mozaik Müzesi'ne rakip olabileceği belirtiliyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaiğin koruma altına alındığını söyledi. Öte yandan dev mozaiğe daha önce İSKİ tarafından yapılan kanalizasyon çalışmalarında zarar verildiği de kazılar ile birlikte ortaya çıktı.



"Buradan bir mozaik müzesi kazanacağımıza inanıyoruz"



10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile gazeteciler ile tarihi binada yaptığı toplantı sonrası mozaiği ilk kez basın mensuplarının ziyaretine açan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy vermiş olduğu bilgilerde, "Binanın tarihi öneminden de bahseden Başkan Arısoy, "Burası Askeri Hastane olarak kullanıldıktan sonra birçok başka görevlerde kullanılmış. Yurt ve tanzim satış noktası olarak da kullanılmış. Büyükşehir Belediyesi yasası çıktıktan sonra da Zeytinburnu Belediyesi'ne tahsis edildi. Burası 25 yıl belediye başkanlığı olarak hizmet verdi. Burası belediye başkanlığı başka bir binaya taşınca restorasyon çalışması sırasında ortaya çıktı. Çalışmalar geçen yıl başladı. Önce bir deneme kazısı yaptık. Kazılarımız sonucunda mozaiklere ulaştık. Şuanda kazılar devam ediyor. Gittiği yere kadar götüreceğiz. Buradan bir mozaik müzesi kazanacağımıza inanıyoruz. Arkeoloji uzmanları mozaiğin MS 2.yüzyıla ait olduğunu belirttiler. İnşallah çalışmalar tamamlanınca daha detaylı bilgiye sahip olacağız. Buranın Roma döneminde villa olduğunu biliyoruz. Hatay'da ve Gaziantep'te zengin bir mozaik var. İstanbul'da zemin anlamda ilk mozaik; bundan ötürü oldukça mutluyuz" açıklamasında bulundu.



"Gördük ki içeride bulunan mozaik dışarıda yani burada da devam ediyor"



Öte yandan çalışmalar kapsamında mozaiğin devam ettiği görülerek binanın dış bahçesinde de arama kazı çalışmaları başlatıldı. Burada yapılan çalışmalarda dev mozaiğin dış bahçe zeminde de devam ettiği görüldü. Dışarıda kapalı bir alanda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Arısoy, " Burası 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediyesi'nin otoparkı olarak kullanılıyordu. Restorasyon sırasında ortaya çıkan mozaiğin devamı olması ihtimalinde burada da kazı çalışması yapıldı. Gördük ki içeride bulunan mozaik dışarıda yani burada da devam ediyor. Çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müdürlüğünün denetiminde devam ediyor. Bizde merak ediyoruz; bakalım nereye kadar gidecek. Çok heyecanlıyız. Mozaik bulunmasına çok sevindik" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA