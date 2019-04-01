Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak
Kesin olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.
Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.
AK PARTİ VE CHP'DEN BİRER İSİM VAR
Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP'den Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.
HDP'DEN 2 KADIN ADAY BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU
HDP'den ise 2 kadın, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Berivan Helen Işık Siirt belediye başkanı oldu.