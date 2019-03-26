Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün sunduğu, "Aslında Ne Oldu" programı dün akşam Balıkesir'deydi. Programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ve Cumhur İttifakı'nın 20 ilçe belediye başkan adayları projelerini anlattı.

CANLI YAYINDA ERDOĞAN SÜRPRİZİ

Canlı yayında bir de sürpriz yaşandı. Programa telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'den müjdeli haberler beklediğini söyledi.