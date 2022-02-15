Belediye Başkanı Gürel'den, Kaymakam Gökbunar 'a "Hayırlı olsun" ziyareti - Haberler
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Belediye Başkanı Gürel'den, Kaymakam Gökbunar 'a "Hayırlı olsun" ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye Başkanı Gürel'den, Kaymakam Gökbunar 'a

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yeni göreve başlayan Kaymakam Vekili Mehmet Sevban Gökbunar'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

ASLANAPA, KÜTAHYA (İHA) - Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yeni göreve başlayan Kaymakam Vekili Mehmet Sevban Gökbunar'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Kaymakam Mehmet Sevban Gökbunar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gökbunar, Başkan Gürel'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gökhan Gürel, Aslanapa, Yerel, Haberler

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