Belediye Başkanı Gürel'den, Kaymakam Gökbunar 'a "Hayırlı olsun" ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yeni göreve başlayan Kaymakam Vekili Mehmet Sevban Gökbunar'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
ASLANAPA, KÜTAHYA (İHA) - Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yeni göreve başlayan Kaymakam Vekili Mehmet Sevban Gökbunar'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Kaymakam Mehmet Sevban Gökbunar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gökbunar, Başkan Gürel'e teşekkür etti. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı - Yerel