Kaza geçiren pilotları kurtaran, Foçalı balıkçılara teşekkür!
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Kaza geçiren pilotları kurtaran, Foçalı balıkçılara teşekkür!

Kaza geçiren pilotları kurtaran, Foçalı balıkçılara teşekkür!
Bültenler - Haberler | Güncel

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 9 Nisan'da yapılan eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza geçiren pilotları kurtaran Foçalı balıkçılara teşekkür plaketi sundu.

Başkan Fatih Gürbüz; ''9 Nisan 2021 tarihinde eğitim uçuşu sırasında kaza geçirerek Foça açıklarında denize düşen kahraman pilotlarımızı kurtaran cesur balıkçılarımız Latif Beytorun ve Ayhan Kaya'ya Foça halkı adına teşekkür plaketlerimizi sunduk. Balıkçılarımızı, özveri ve cesaretleri için kutluyor, pilotlarımıza bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''dedi.

Kaza bölgesine hızla ulaşıp pilotları kurtardıkları için çok sevindiklerini belirten Latif Beytorun ve Ayhan Kaya, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e teşekkür etti.

9 Nisan 2021 tarihinde İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan üsten kalkan askeri eğitim uçağı saat 10.30 sıralarında Foça ilçesi İngiliz Burnu açıklarında motor arızası sebebiyle düşmüştü. Kaza sırasında fırlatma mekanizmasını kullanan bir pilot paraşütle atlayarak, diğeri ise uçağı kontrollü bir şekilde denize indirerek kurtulmuştu. Kazanın ardından bölgede balıkçılık yapan Latif Beytorun ve Ayhan Kaya, pilotlardan birini uçağın içerisinden çıkararak, diğerini ise paraşütle atladığı bölgeye giderek kurtarmıştı. Daha sonra balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek pilotların ambulansa taşınmasına yardım etmişti. Sağ olarak kurtulan pilotlardan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir'in sağlık durumlarının iyi olduğu ve birkaç güne taburcu olacakları öğrenilmişti.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Pilot Albay Ahmet Kendir ve Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz'a 28 Mayıs 2021 tarihinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Kaynak: Bültenler

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