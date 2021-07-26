Belediye başkanı evleniyor, Erdoğan şahit oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye başkanı evleniyor, Erdoğan şahit oluyor

Belediye başkanı evleniyor, Erdoğan şahit oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İzmir'de ağustos ayı içerisinde nikah masasına oturacak olan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitlik yapacağı öğrenildi.

İzmir'de ağustos ayı içerisinde nikah masasına oturacak olan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitlik yapacağı öğrenildi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, ağustos ayında iş adamı Kasım Kutlu ile evlenecek. Geçen yıl eylül ayında nişanlanan Özçınar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitlik yapacağı, nikahı ise Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in kıyacağı öğrenildi. Nikah tarihi, Erdoğan'ın takvimine göre netlik kazanacak. Kiraz Belediyesinin düğün salonunda yapılacak olan nikah törenine, pandemi nedeniyle kısıtlı katılım kabul edileceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Hande Yener Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye başkanı evleniyor, Erdoğan şahit oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:09:43. #1.16#

title