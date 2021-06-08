Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için körfeze daldı
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Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için körfeze daldı

Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için körfeze daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'ni müsilaj sorunundan kurtarmak için başlatılan çalışmalar kapsamında Tavşancıl sahilinde geniş katılımlı bir temizlik çalışması yapıldı.

Marmara Denizi'ni müsilaj sorunundan kurtarmak için başlatılan çalışmalar kapsamında Tavşancıl sahilinde geniş katılımlı bir temizlik çalışması yapıldı. Etkinlik kapsamında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dalgıç kıyafeti giyerek denizin dibinde araştırma yaptı.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve canlı çeşitliliğini tehdit etmeye başlayan müsilaj sıkıntısının ortadan kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği "Marmara Denizi Koruma Acil Eylem Planı Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda alınan karar ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak acil temizlik çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Tavşancıl sahilinde de bir etkinlik yapıldı. Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen müsilaj temizlik etkinliğine Dilovası emniyet müdürü, STK'lar, öğrenciler ve gönüllüler de destek verdi. Etkinlik kapsamında ilk olarak sahil temizliği yapıldı. Ardından kendisi de profesyonel bir dalgıç olan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dalgıçlarla birlikte dalarak denizin altında temizlik çalışması yaptı.

"MARMARA DENİZİ BİZİM ADETA GÖZBEBEĞİMİZ"

Çevre konusunda duyarlı bir belediye olduklarına vurgu yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Çevre söz konusu olunca bizim için tabiri caizse akan sular durur. Marmara Denizimiz de bizim adeta gözbebeğimiz. Bugün yaptığımız bu etkinlik, belki sorunu çözmeyecek ama ciddi bir farkındalık oluşturacak. Ben inanıyorum ki bu bir başlangıç olacak. Bugün Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununu çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Murat Kurum, Kocaeli'mizde 22 maddelik eylem planını kamuoyu ile paylaştı. Bu planlardan biride denize kıyısı olan ilçelerin 8 Haziran'da ilçelerinde farkındalık oluşturacak bir etkinlik yapmasıydı. Bizler de bugün bu amaçla bir araya geldik ve Dilovası ilçemizde bu etkinliği icra ettik. İnanıyorum ki gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, gerekse Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde yürütülecek çalışmalar ile Marmara Denizimiz eski güzelliğine kavuşacaktır" dedi.

(Mustafa Taşören - Aslı Aktaş Aksoy/ İHA)

Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için körfeze daldı
Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için körfeze daldı
Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için körfeze daldı
Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için körfeze daldı
Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için körfeze daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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