19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan Skandal Sözler: Bundan Sonra Oyu Veren Hizmeti Önce Alacak

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Osman Topaloğlu, "Bundan sonra oyu veren önce hizmeti alacak. Diğerleri en sonunda alacak" dedi.

31 Mart akşamı seçim koordinasyon merkezinin önünde konuşan ve 3'ncü dönem belediye başkanı seçilen AKP'li Osman Topaloğlu, CHP ve İYİ Parti'ye oy verip kendisine oy vermeyen seçmenleri tehdit etti.

"LİSTELERİ TEK TEK İNCELEYECEĞİM"

Topaloğlu, "Sadece 4- 5 malum mahallelerde sıkıntı var. O sıkıntı yıllardır geliyor. Biz bu dönem düzelir diye umut ettik. Bize öyle dediler. Ama öyle olmadı. Bundan sonra da ona göre davranacağız. Herkes bunu böyle bilsin. Listeleri, yarından itibaren tek tek inceleyeceğim. 2014'le 2019 arasındaki değişimlere bakacağım. Bundan sonra oyu veren önce hizmeti alacak. Diğerleri en sonunda alacak" dedi.