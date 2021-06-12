Belde Yeke Kimdir? Kırmızı Oda Azra Kimdir, kaç yaşında? Belde Yeke nereli? Belde Yeke biyografisi!
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Belde Yeke Kimdir? Kırmızı Oda Azra Kimdir, kaç yaşında? Belde Yeke nereli? Belde Yeke biyografisi!

Belde Yeke Kimdir? Kırmızı Oda Azra Kimdir, kaç yaşında? Belde Yeke nereli? Belde Yeke biyografisi!
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Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi'nin ilk aşkı Azra rolü dikkat çekiyor. Sadi'nin gençliğini canlandıran Baran Bölükbaşı'na eşlik edecek olan ilk aşkı Azra rolüne güzel oyuncu Belde Yeke hayat verecek. Peki, Belde Yeke Kimdir? Kırmızı Oda Azra Kimdir, kaç yaşında? Belde Yeke nereli? Belde Yeke hayatı ve biyografisi nedir?

Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi'nin ilk aşkı Azra rolü dikkat çekiyor. Sadi'nin gençliğini canlandıran Baran Bölükbaşı'na eşlik edecek olan ilk aşkı Azra rolüne güzel oyuncu Belde Yeke hayat verecek. Peki, Belde Yeke Kimdir?Kırmızı Oda Azra Kimdir,kaç yaşında? Belde Yeke nereli? Belde Yeke hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BELDE YEKE KİMDİR?

Güzel oyuncu Belde Yeke Kırmızı Oda dizisine Azra karakteri ile konu oyuncu olarak dahil oluyor. Daha önce sadece Zalim İstanbul dizisinde oyunculuk deneyimi yaşayan Belde Yeke Kırmızı Oda dizisine seçilmesi ile büyük bir fırsat yakaladı.

Filiz Çelik menajerliğin oyuncusu olarak sektöre giren Belde Yeke 1999 İstanbul doğumludur ve 22 yaşının içindedir. Oyunculuğa Zalim İstanbul dizisinde hayat verdiği küçük bir rol ile başlayan Belde Yeke Kırmızı Oda dizisinde Azra karakterine konuk oyuncu olarak hayat verecek.

KIRMIZI ODA AZRA ROLÜ

Hamdi Baba'nın kız kardeşi Azra, Delikanlı Sadi'nin ilk aşkıdır. Delikanlı Sadi ve diğer çocukların kurtarıcısı Hamdi Baba depremde ailesini kaybetmiştir. Azra ve ikiz kardeşi sağ kurtulmuştur. Azra'nın annesi ve babası depremde vefat etmiştir. Azra, Hamdi Baba'nın kardeşi ve hayattaki en değerli varlığıdır. Delikanlı Sadi ve Azra arasındaki aşk ilk andan itibaren izleyicileri ekran karşısına kilitledi.

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Belde Yeke Kimdir? Kırmızı Oda Azra Kimdir, kaç yaşında? Belde Yeke nereli? Belde Yeke biyografisi! - Haberler
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