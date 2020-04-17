Belçika'da koronadan ölen kişinin tabutunun fırına verildiği anlar görüntülendi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Belçika, Avrupa, Dünya, Güncel

Belçika'da koronadan ölen kişinin tabutunun fırına verildiği anlar görüntülendi

Belçika'da koronavirüsten ölen bir hastanın tabutunun fırına verildiği anlar objektiflere yansıdı. Fotoğraf karesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

17.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:55
Belçika'da koronadan ölen kişinin tabutunun fırına verildiği anlar görüntülendi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'yı da kasıp kavuruyor. 11 milyon 500 bin nüfuslu Belçika da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği'nin başkenti Belçika'da bir günde 417 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 857´ye yükseldi.

ÖLENLERİN YÜZDE 48'İ HUZUREVLERİNDE KALANLAR

Ulusal Kriz Merkezi verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 48'ini huzurevlerindeki ölümler oluştururken, bu durum siyasi otoriteye yönelik tepkileri de arttırdı. Dün, dünyanın önde gelen uluslar arası haber ajanslarından AP'nin geçtiği bir fotoğraf ise Avrupa'da büyük etki yarattı.

Belçika'da koronadan ölen kişinin tabutunun fırına verildiği anlar görüntülendi

KORONADAN ÖLEN KİŞİYİ FIRINA VERDİLER

Belçika'da Limburg kenti sınırları içinde olan 34 bin nüfuslu Lommel'de, dün, koruyucu kıyafeti giyen bir kişinin koronavirüsten ölen bir hastanın tabutunu Pontes Krematoryum Merkezi'nde fırına verdiği objektife yansıdı. Fotoğraf Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

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Dünya Manşet

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