Belçika'da iş arayanlara "Youtuber olma" kursu verilecek

Avrupa Birliği'nin en önemli resmi organlarının bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de mesleki eğitim kurumu, iş arayanlara yeni fırsatlar açıyor. Kurumun aldığı yeni karara göre iş arayanlar için "Youtuber olma" kursları verilecek.

Son dönemin en gözde mesleklerinden biri olan "Youtuber"lığın artık kursu verilecek. Brüksel İşçi kurumu tarafından alınan bu kararın tüm dünyaya yayılıp yayılmayacağı merakla beklenirken, habere en çok sevinenler ise Z kuşağı diye tabir edilen yeni nesil oldu. Bruxelles Formation adlı kamu kuruluşu tarafından başlatılacak "Kendiniz veya şirketiniz için Youtuber olma" kursunda, kişilerin Youtube kanalı kurmak veya içerik oluşturmak için gerekli becerileri edinmeleri amacıyla eğitim sağlanacak. Eğitimlerde görüntü, ses, yayıncılık ve dijital pazarlama alanlarına ağırlık verilecek.

"BU ARTIK BİR GEREKLİLİK"

Brüksel-Başkent Bölgesi'nin İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Bernard Clerfayt, kursla ilgili yaptığı açıklamada, "Youtube gibi internet üzerindeki yeni medya ortamları bugün artık gereklilik. Tüketicilerin yüzde 70'i bir ürün veya hizmet hakkında bilgi almak için artık bu tür ortamlara başvuruyor" derken, "Bu yüksek oran da kursumuzun gerekliliğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMLERİ DE VERİLECEK

Kursu düzenleyen kamu kuruluşunun yetkilileri, derslerde akademik ve teknik bilginin yanı sıra dijital pazarlama teknikleri gibi eğitimlerin bulunduğunu söyledi. Bazıları yeni kurulmuş birçok şirketin kurs katılımcılarını ilk etapta stajyer olarak kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

YOUTUBER'LARDAN DESTEK ALINACAK

Yüksek takipçi sayısı bulunan Belçikalı Youtuber gençler, kurslara davet edilerek katılımcılara eğitim vermeleri ve tecrübelerini paylaşmaları istenecek. Kurslar 12 hafta sürecek. Kursiyerler, eğitimlerinin bitiminde bir şirkette 8 hafta staj yapacak.