Belarus'ta gözaltına alınan protestoculara yaygın işkence iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Belarus'ta gözaltına alınan protestoculara yaygın işkence iddiası

Belarus'ta Aleksander Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlandığı açıklanan başkanlık seçimlerine yönelik protestolar beşinci gününe girerken, insan hakları aktivistleri ve gözlemciler polisin gözaltındaki protestoculara şiddet uyguladığına dair kanıtların arttığını söylüyor.

Belarus'ta gözaltına alınan protestoculara yaygın işkence iddiası
14.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:35

Belarus'ta Aleksander Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlandığı açıklanan başkanlık seçimlerine yönelik protestolar beşinci gününe girerken, insan hakları aktivistleri ve gözlemciler polisin gözaltındaki protestoculara şiddet uyguladığına dair kanıtların arttığını söylüyor.

Gözaltına alınan 6.700 kişiden bazıları serbest bırakıldı. Bu kişiler kötü muameleye maruz kaldıklarını ve dövüldüklerini anlatıyor.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin "yaygın işkenceye" işaret ettiğini açıkladı.

Seçim Kurulu yetkililerinin Pazar günkü seçimde Lukaşenko'yu galip ilan etmelerine karşın, rakibi Svetlena Tikhanovskaya sandıktan kendisinin zaferle çıktığını söylüyor.

Senato Başkanı Natalya Koçanova, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Lukaşenko'nun göstericilerin toplu olarak gözaltına alınmasıyla ilgili olarak soruşturma açılması talimatı verdiğini ve 1000'den fazla kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Barsukov ise gözaltındaki tüm diğer kişilerin bugün serbest bırakılacağını açıkladı. Barsukov işkence iddialarını reddetti.

'İşkence odaları'

Serbest bırakılanlardan bazıları mesajlaşma uygulaması Nexta üzerinden morarmış vücutlarının fotoğraflarını paylaştı.


haberler.com/haber/2020/08/14/belarus-ta-gozaltina-alinan-protestoculara-ya-2-13506801_o.jpg"/>


Bu kişilerden biri vücudundaki izleri gösterirken BBC'ye "İnsanları acımasızca dövüyorlar. İstediklerini gözaltına alıyorlar. Bütün gece bizi avluda ayakta beklettiler. İçerideki kadınların çığlıklarını duyuyorduk. Nasıl bir zalimlik, anlamıyorum" dedi.

Amnesty International'a göre gözaltına alınanlar soyunmaya zorlandıklarını, dövüldüklerini ve tecavüzle tehdit edildiklerini söyledi.

Kuruluşun Doğru Avrupa ve Orta Asya Direktörü Marie Struhers, "Gözaltına alınanlar bize gözetim merkezlerinin işkence odalarına döndüğünü, polisin kendilerini tekmelediğini ve copladığını söyledi" dedi.

'Gözaltı merkezinde çığlıklar'

BBC'nin ulaştığı bir ses kaydında başkent Minsk'teki Okrestina gözetim merkezinde çığlıklar duyuluyor.

Beş kişilik bir BM insan hakları uzmanları grubu da güvenlik güçlerinin barışçıl gösterilere sert tepki verdiğini, aşırı, gereksiz ve orantısız güç kullanıldığını açıkladı. Grubun yazılı açıklamasında "Yetkililer protestocuları hızla dağıtmak ve mümkün olduğu kadar çok kişiyi gözaltına almak istiyorlar" denildi.


haberler.com/haber/2020/08/14/belarus-ta-gozaltina-alinan-protestoculara-ya-3-13506801_o.jpg"/>


'Seçimler yenilenmeli'

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının bugün Belarus'a yaptırım uygulanmasını değerlendirmeleri bekleniyor.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Reuters ajansına seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi ve "Seçimler şeffaf olmalı ve yabancı gözlemcilerin nezaretinde yapılmalı" dedi.

Belarus İçişleri Bakanı Yuri Karayev daha önce protestolar sırasında insanların yaralanması konusundaki sorumluluğu üstlenmiş ve "şiddetin ortasında kalan herkesten özür dilediğini" söylemişti.

Gözlemcilere göre, resmi açıklamalar ve gözaltına alınanların serbest bırakılması, halkın öfkesi ve polis şiddetine yönelik uluslararası eleştirilerden sonra Belarus yönetiminin tavrını yumuşatmaya başladığına işaret ediyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu Spor
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti 3. Sayfa
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Spor
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ali Babacan Ziya Selçuk Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Yeşim Salkım Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Falcao Ali Koç Arda Turan Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Adana
Şu an buradasınız: Belarus'ta gözaltına alınan protestoculara yaygın işkence iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 12:35:32. #1.15#
title