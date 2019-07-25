Belarus müsteşarına saldırıda dikkat çeken ayrıntı! "İki çocuğunu mermilerden korumaya çalıştı"

Bir görgü tanığı, Poganshev'in saldırı sırasında iki çocuğunu mermilerden korumaya çalıştığını ifade etti.

İsminin gizli tutulmasını isteyen ve Sputnik'e açıklamalarda bulunan bir görgü tanığı, "Tüm hadisenin yaşandığı Dikmen Parkı yakınında oturuyorum. Silah sesi duydum, balkona çıktım ve komşum olan Belaruslu diplomatın kanlar içinde ve iki çocuğunun elinden tutarak güvenlik kulübesine doğru koştuğunu gördüm. İki el ateş daha edildikten sonra diplomat dizleri üzerine düştü ve bir daha kalkamadı. Güvenlik görevliler, çocukları hemen kulübeye götürdü" dedi.

Silahlı kişinin hemen ortadan kaybolduğunu, polisin kısa sürede olay yerine geldiğini ve ambulans geldiğinde diplomatın bilincinin açık olduğunu anlatan görgü tanığı, "Silah eden kişi, emekli bir asker çıktı. Daha sonra evinde ateş etmeye başladı. Görünen o ki, diplomat bu merhametsiz kişiyle tesadüfen karşılaştı. Komşuların söylediğine göre, birlikte asansöre bindiler ve aralarında bir şeyler yaşandı. Asansörden çıkarken bu kişi ateş etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Emekli albayın psikolojik sorunları nedeniyle daha önce de bir olaya karıştığını belirten görgü tanığı, bu kişinin kendi blokundaki cam kapıya ateş ettiğini ancak güvenliğin o zaman polis çağırmadığını sözlerine ekledi.

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Güven Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun bakımda bulunan hastanın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Alexsander Poganshev, 24 Temmuz 2019 tarihinde saat 19.34'te hastanemiz acil servisine ateşli silah yaralanması nedeniyle getirilmiştir. Hastamıza acil serviste ilk müdahaleler yapılmış, yaşamsal bulguları kontrol altına alınıp, gerekli tetkikler tamamlanarak acilen ameliyata alınmıştır. Başarılı geçen ameliyat sonrasında hastamızın izlem ve tedavisine genel yoğun bakım ünitemizde devam edilmektedir."

SALDIRGAN EMEKLİ ALBAY İNTİHAR ETTİ

Belaruslu diplomat Poganshev, dün akşam saatlerinde komşusu emekli bir albay tarafından silahlı saldırıya uğramış, olayın faili ise aynı silahla intihar etmişti.

ÇAVUŞOĞLU: SİYASİ MOTİFLİ BİR GELİŞME DEĞİL

Olay sonrası hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir." ifadesini kullanmıştı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de olayın "siyasi" olmadığı açıklamasında bulunmuştu.