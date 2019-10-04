Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı

04.10.2019 17:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarı sonrası beklenen yağış başladı. Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, 5 dakika gibi kısa bir sürede cadde ve sokaklar göle döndü.Ayrıca Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de şiddetli bir şekilde bastırdı.

EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Edirne'de, şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağış ve fırtına kenti etkisi altına aldı, 5 dakika gibi kısa bir sürede cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteorolojinin İstanbul başta olmak üzere Trakya illerinde etkili olacağını öngördüğü şiddetli yağış ve fırtına Edirne'de başladı. Kısa sürede kenti etkisi altına alan yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, tente altlarına ve iş yerlerine sığındı.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Yağış şiddetini kaybetse de hafif sağanak şekilde kentte etkili olmaya devam ediyor.

KIRKLARELİ'DE BEKLENEN YAĞIŞ ŞİDDETLİ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun uyarıları sonrası beklenen yağış Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şiddetli bir şekilde bastırdı.

Sokak ve cadde aralarında bulunan vatandaşlar yağışın bir anda bastırmasıyla hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar da durak ve bakkal gibi yerlere sığındı. Yağış sırasında trafikte de aksamalar meydana gelirken güvenlik güçleri yollarda güvenlik önlemleri aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.

SON RADAR GÖRÜNTÜSÜ

Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınlanan son radar görüntüsüne göre, yağışlı havanın İstanbul'a yaklaştığı görülüyor.

GÜNEYDE FIRTINA DA ETKİLİ

Enez ilçesinde Yunanistan tarafından gelen bulutlar nedeniyle hava kısa sürede karardı. İlçede vatandaşlar fırtına nedeniyle önlem aldı.

Çataltepe Mahallesi'nde sürü halinde yaklaşık 300 keçi şiddetli fırtınaya yakalandı.

Bu mevkide otlayan keçi sürüsü, şiddetli rüzgardan korunmak için çobanlarının yönlendirmesiyle ağıllarına yöneldi.

Bu sırada, çeltik tarlalarındaki biçerdöverler hasada ara vermek zorunda kaldı.