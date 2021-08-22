BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Değişen Evlilik Alışkanlıkları araştırmasında evlilik arifesinde olan çiftlerin yüzde 88'inin alyansın sürekli takılmasını istediği ortaya çıktı.

Değişen Evlilik Alışkanlıkları araştırmasında evlilik arifesinde olan çiftlerin yüzde 88'inin alyansın sürekli takılmasını istediği ortaya çıktı. Evlendikten sonra ise bu isteğin azaldığı görüldü.

Dünya evine girmek isteyenlerin isteme, söz, nişan ile başlayıp düğün ile noktalanan zorlu süreci artık farklı beklentilerle kendini gösteriyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in Türkiye genelini temsil eden 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve SES (Sosyo-Ekonomik Statü) grupları dikkate alınarak yaptığı, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen Değişen Evlilik Alışkanlıkları'nı masaya yatıran araştırmasının ikinci bölümünde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmanın detaylarını paylaşan Yusuf Akın, "Evli çiftler alyans takmalı mıdır" sorusunu sorduk. Bu soruya evet diyenlerin oranı 65.2 olarak gerçekleşti. Evli çiftler bu soruya yüzde 63.8 oranında evet alyans takılmalıdır derken, henüz evlilik arifesinde olan çiftlerde bu oranın yüzde 88 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Evlilik öncesinde alyans takma ile alakalı tavır çok daha şiddetli ve sert oluyor ama evlendikten sonraki süreçte görünen o ki alyansla alakalı görüşler biraz daha değişiyor? değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 68 EVLİLİK TEKLİFİNİ ERKEK YAPSIN İSTİYOR

Akın, 'Evlilik teklifini erkek etmelidir sorusuna evet erkek etmelidir diyen kadınların yüzde 68.4 oranında katıldığını fakat bu oranın erkeklerde yüzde 60.2'ye geldiğini görüyoruz. Yüzde 64.4 oranıyla genel olarak bir katılım söz konusu. Evli çiftler sözlü ve nişanlılara göre bu önermeyi daha çok destekliyor' ifadelerini kullandı.

YÜZDE 44 TEKTAŞ İSTİYOR

Kadınlar ve erkekler arasındaki en yüksek farkındalığın tektaş yüzükte yaşandığını belirten Akın, 'Evlilik teklifinde tektaş gereklidir sorusuna destek yüzde 44.4 oldu. Kadınlar yüzde 52.4 oranında evet tektaş gereklidir derken, erkeklerde ise bu oran yüzde 36 olarak görülüyor' dedi.

KADINLAR ORGANİZASYONLA DAHA ÇOK İLGİLENİYOR

Akın, 'Söz, nişan, kına gecesi gibi organizasyonların gerekliliğiyle alakalı olarak, genelde kadınların erkeklere göre çok daha güçlü bir evet dediklerinin ve yüzde 60.5 bandında da bu sorunun evet gereklidir bağlamında cevaplanıldığını gördük. Düğün organizasyonu gereklidir önermesine evet cevabını verenlerin oranı yüzde 64.8' diye konuştu.

GENÇLER DÜĞÜNÜ DAHA AZ GEREKLİ BULUYOR

Yaşlılara göre gençlerin düğünü daha az gerekli bulduğu değerlendirmesini yapan Akın, 'Yaşlılara göre gençler düğünü çok daha az gerekli bulduklarını belirtiyorlar. Eğitim düzeyi de yükseldikçe düğün organizasyonunu gerekli görme oranlarında anlamlı bir düşüşün olduğunu tespit ettik. Geleneksel kodlarımızı taşıyan ve değişilmez olarak nitelendirdiğimiz, olmazsa olmazlar olarak bir evlilik organizasyonunun değerlendirebileceğimiz bazı konularda özellikle genç kuşakta bir görüş farklılığı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Eğitim düzeyi yükseldikçe ve yaş gençleştikçe görüşlerin biraz daha farklılaştığını görüyoruz' dedi.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA

BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR
BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR
BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR
BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Adem Murat Yücel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Davut Güloğlu Kaan Yıldırım
Spor Gervinho Mesut Özil Lionel Messi Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.08.2021 14:21:50. #1.13#

title