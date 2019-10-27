Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

27.10.2019 12:01

Behzat Ç. dizisiyle ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Nejat İşler, Bodrum'da objektiflere takıldı. 47 yaşındaki oyuncuyu sokakta yürürken görenler ise gözlerine inanamadı.

SAÇLARINI VE SAKALLARINI UZATTI

Sakallarını ve saçlarını uzatan ünlü oyuncuyu Bodrum sokaklarında görenler tanımakta güçlük çekti. Yıllardır yaşadığı Gümüşlük'te dostlarıyla bir araya gelen İşler'in moralsiz ve yorgun olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

GÖBEK YAPTI

Ekranların en karizmatik erkek oyuncuları arasında gösterilen İşler'in açılan gömleğinden göbek yaptığı da göze çarptı. Dizide gayet fit görünen ünlü oyuncunun sezon arası verdikten hemen sonra bu kadar hızlı kilo alması hayranlarını şaşırttı.