Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'ndan çok konuşulacak İmamoğlu yorumu

25 Temmuz'da 6 yıl sonra yeni sezonun ilk bölümüyle hayranlarıyla buluşan Behzat Ç.'nin sevilen karakteri Erdal Beşikçioğlu, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşikçioğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yorumu ise çok konuşuldu.

"ŞAHANE KARAKTERLER VAR"

Dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu dün akşam TV 100'de Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu favori kanalını programda açıkladı. "Şu an favori kanalım büyükşehir belediye kanalı" diyen Beşikçioğlu, "Şahane karakterler var" diye devam etti.

USTALIKLA İDARE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Usta oyuncu, Ekrem İmamoğlu'nun meclis toplantılarını "Ustalıkla idare ettiğini" söyledi. Beşikçioğlu, "Uzlaşmacı tavrı ve anlayışı bir insan evladı ne kadar devam ettirebilir merak konusu" ifadelerini kullandı.