Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'ndan çok konuşulacak İmamoğlu yorumu
6 yıl sonra ekranlara dönen efsane dizi Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ekrem İmamoğlu'nu öven sözler söyledi.
25 Temmuz'da 6 yıl sonra yeni sezonun ilk bölümüyle hayranlarıyla buluşan Behzat Ç.'nin sevilen karakteri Erdal Beşikçioğlu, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşikçioğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yorumu ise çok konuşuldu.
"ŞAHANE KARAKTERLER VAR"
Dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu dün akşam TV 100'de Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu favori kanalını programda açıkladı. "Şu an favori kanalım büyükşehir belediye kanalı" diyen Beşikçioğlu, "Şahane karakterler var" diye devam etti.
USTALIKLA İDARE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Usta oyuncu, Ekrem İmamoğlu'nun meclis toplantılarını "Ustalıkla idare ettiğini" söyledi. Beşikçioğlu, "Uzlaşmacı tavrı ve anlayışı bir insan evladı ne kadar devam ettirebilir merak konusu" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (13)
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Zaten pili biten sivrilip ilgi cekme adına boyle dallamalıklar yapıyor.Erdal besikcioglu sen şırıngana bali cekmene devam et kocumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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nede olsa gezi tayfası, sıkıysa savunmasın yoksa içlerinde yer alamazdı :DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ya bu sanatci denen bozuntularda ne cok biliyormusda haberimiz yokmus.birakin lan sanatciligi girin siyasete.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dallama. . . tam da senin yorumlarına ihtiyacı vardı milletin. . . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Türkiye öyle bir ülke oldu ki,artık sizler yani entelektüel,aydın,bilmem kendini avrupa sözcüleri sananlar neyazik ki bu ülkede en cahil tabaka sizler oldunuz... Allahtan halk artık sizi tınlamıyor...Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bu adam vatan için ne yapmış ne faydası olmuş kendi cebini şişirmekten başka ve kim ki sözleri bu kadar önem taşıyor . . .Cevap Yaz 21 10 Yayından Kaldır
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Erdal beşikcioğlu Hakkari’de Vatan müdafaası yapmış kaçmamış bir oyuncudur.1 2 Yayından Kaldır
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Hiç güleceğim yoktu :)))))Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Ulan bunuda amma şişirdiniz ha sıkmaya başladı,dümenden entellektüel triplerine yatıp kasıyo işte,ülke için yararlı birşeyleri yok ama hepsi sanırsın che guera,devrimci ve marjinalcilik oynuyolar işte hepsi bu kadarCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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SUANDA TURKIYE ILERLEDIGINI GORUNCE BIRSEYLER YAPMAK ISTEMIS KILIKSIZ ULKEYE CELME TAKMAK OLDUMU BUTUN HAINLER MANTAR Cili GIBI HORTLUYOR BU ADAMIN BIR FARE KADAR BILE DEGIRMENE FAYDASI OLMAZ ANLAYAN BILIR BU SOZUCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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