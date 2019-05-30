Bedri Koraman, mezarı başında anıldı

ÜNLÜ karikatürist Bedri Koraman, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Bodrum'daki mezarı başında anıldı.

Torba Mahallesi'ndeki Abdi İpekçi Sitesi'nde 30 Mayıs 2015'te 87 yaşında yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman ölüm yıl dönümünde Torba Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman ve yakınlarının yanı sıra, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, gazeteci yazar Can Pulak, ünlü şarkıcı Fedon ile Koraman'ın çok sayıda seveni katıldı. Bedri Koraman'ın mezarına karanfiller bırakıldı, dualar okundu. Duygu dolu anların yaşandığı törende, dostları Nil Koraman'a sabır dilerken, Koraman üzüntüsünü belirterek, "Zaman ilaç diyorlar ama benim için hiç de ilaç olmuyor" diye karşılık verdi.

Dostları ve yakınları, törenin ardından evine geçen Nil Koraman'ı burada da yalnız bırakmadı.



Kaynak: DHA

- Muğla