Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu

Ataköy'de ve Bakırköy'de bebek bakıcı olarak girdiği evlerden toplamda 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Özbek uyruklu şahsın kimliği tespit edilerek yakalandı. Kadının hırsızlık yaptığı evden kaçma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖZBEK UYRUKLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy ve Ataköy'de 1 ay ara ile kendini farklı isimlerle tanıtıp 60 bin TL ve 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda ziynet eşyalarını çalan şahsın, Özbek uyruklu Maftuna S. olduğu tespit edildi. Özbek uyruklu şahıs, 22 Nisan saat 21.00 sıralarında yanında Mehmet O. isimli şahısla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet O. ifadesinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılırken, Maftuna S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Şahsın ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kaçış anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının binaya giriş anı görülüyor. Daha sonra da binadan çıkıp koşarak kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İHA