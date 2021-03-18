Son dakika haber: OSMANİYE Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Son dakika haber: OSMANİYE Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında

18.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:28
Son dakika haber: OSMANİYE Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberi: Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasındaOSMANİYE'de bir apartmanda dairenin önündeki bebek arabasını çalıp satan A.Ş. (27) gözaltına alındı.

Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında

OSMANİYE'de bir apartmanda dairenin önündeki bebek arabasını çalıp satan A.Ş. (27) gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Mart günü akşam saatlerinde Rahime Hatun Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dairesinin önündeki bebek arabasının yerinde olmadığını fark eden F.D., polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası kayıtlarından, bebek arabasının çalındığını belirledi. Şüphelinin A.Ş. olduğu tespit edildi. Evine baskın yapılan A.Ş. gözaltına alındı. A.Ş.'nin çaldığı 800 TL değerindeki bebek arabasını 70 TL'ye sattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebek arabası ise satıldığı iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi. İş yeri sahibi hakkında da 'suç eşyası satın almak' suçundan işlem yapıldı.

Son dakika haber: OSMANİYE Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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