Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı

Şanlıurfa'da, annesi emzirirken nefes borusuna sütün kaçması sonucu nefessiz kalan Suriye uyruklu 3 aylık Turkuyi Elhamdo, yaşamını yitirdi. Babası Muhammed Elhamdo, minik bebeğinin cenazesini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kucağında taşıdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, dün gece Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Sofa Elhamdo, kız bebeği Turkuyi'yi emzirirken nefessiz kaldığını fark etti. Annenin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

BABASI, ADLİ TIP'A KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ

İlk belirlemelere göre sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp öldüğü belirlenen minik bebeğin cansız bedeni, otopsi için babası Muhammed Elhamdo'nun kucağında Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Ölümü ile ailesini yasa boğan bebeğin cenazesi, otopsisi tamamlandıktan sonra toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA