Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı
Şanlıurfa'da anne sütünün nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 3 aylık bebeğin cansız bedenini, babası kucağında Adli Tıp Kurumu'na getirdi.
Şanlıurfa'da, annesi emzirirken nefes borusuna sütün kaçması sonucu nefessiz kalan Suriye uyruklu 3 aylık Turkuyi Elhamdo, yaşamını yitirdi. Babası Muhammed Elhamdo, minik bebeğinin cenazesini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kucağında taşıdı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay, dün gece Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Sofa Elhamdo, kız bebeği Turkuyi'yi emzirirken nefessiz kaldığını fark etti. Annenin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
BABASI, ADLİ TIP'A KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
İlk belirlemelere göre sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp öldüğü belirlenen minik bebeğin cansız bedeni, otopsi için babası Muhammed Elhamdo'nun kucağında Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Ölümü ile ailesini yasa boğan bebeğin cenazesi, otopsisi tamamlandıktan sonra toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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Sözlerin bittiği yer ALLAH C. C SABIRLAR VERSİN İnsanın içi parçalanıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Mekanı cennet olsun yavrumun çok zor ailesi için benimde En korktuğum şey ya çocuğuma zarar verirsem şuanda 15 aylık geceleri yarı uyanık vaziyetteyim ya döner ya ağzına battaniye yorgan dolanır diye uyuyamam sürekli kontrol ederim allah sağlıklı uzun ömürler versin çocuklarımızaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Benim eşim bebeğimizi kendi elleriyle koydu mezara ben kaldıramicam için bu acıyı gitmedim eşim tekrar gidemedi mezarını ziyaret etmeye her defasında aynı acıyı yaşıyor allahım kimsenin başına böyle bir acı vermesin verdiğinede yardım etsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ağlayasım geldi yazık . Cennete gitti melek yavrucakCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH SABIR VERSİN. . . BABA İLE ANNEYİ KIYASLARLAR AMA BEN EVLADIM ÖKSÜRSE YÜREĞİM CIZ EDERCevap Yaz 11 Yayından Kaldır