Bebeğini emzirdiği anları paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda anne olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk aşkı Alev Aydın'dan olan oğlu Ender'i bahçede emzirdi. İşte o anlar...

İki yıldır Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olan şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda annelik sevinci yaşadı.

14 Temmuz'da bebeğini kucağına alan Amerikalı şarkıcı Halsey, "Minettarım. En nadir ve mutlu oldu doğum için... Aşk tarafından destekleniyor" ifadelerini kullandı.

İkili, bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

Anne olduktan 3 hafta sonra ortaya çıkan Halsey, Türk aşkı Alev Aydın'dan olan oğlu Ender'i emzirdiği anları paylaştı .

Halsey'in bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimisi, "Özel anlarını kendine saklayabilirsin" dedi. Kimisi de, "İçinden gelmiş paylaşmış. Büyütmeye gerek yok" yorumunu yaptı.

Kaynak: Snob Magazin