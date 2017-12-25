Bebeği İçin Hırsızlık Yaptı

Bebeği için hırsızlık yaptı



ADANA'da otomobilin müzik sistemini çalan 22 yaşındaki Sebahattin A. hırsızlığı yeni doğan bebeğinin ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığını iddia etti.



Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Aile ziyaretine gelen 24 yaşındaki Ahmet Doğan, otomobilini sokak girişine bıraktı. Bu sırada Sebahattin A., araçta bulunan bin 500 lira değerindeki teyp ve ses sistemini çaldı. Olay yerinden kaçan, Sebahattin A., bu cihazları 20 liraya sattı. Otomobilinin soyulduğunu fark eden Doğan, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, otomobildeki parmak izleriniden Sebahattin A.'nın kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı sorgusunda, Eşim yeni doğum yaptı bebeğim ihtiyaçlarını karşılamak için hırsızlık yaptım. O anda alkol almıştım, pişmanım dedi. Hırsızlık suçundan 4 ayrı sabıkası bulunan Sebahattin A. mahkemeye sevk edildi.