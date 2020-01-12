BBP Yalvaç İlçe Başkanlığına Mevlüt Kara atandı
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BBP Yalvaç İlçe Başkanlığına Mevlüt Kara atandı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Isparta'nın Yalvaç İlçe Başkanlığına Mevlüt Kara getirildi.

12.01.2020 23:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:48
BBP Yalvaç İlçe Başkanlığına Mevlüt Kara atandı

'nin (BBP) 'nın İlçe Başkanlığına getirildi.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın kendisine yazılı olarak iletildiğini söyledi.

Partisinin genel merkezince verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini belirten Kara, "Bu görevi bana layık gören herkese teşekkür ederim. Partimizin bayrağını ileri taşımaktan onur duyacağım." diye konuştu.

Kara, ilçe kongresinin ise gelecek hafta yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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