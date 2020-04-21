BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Eskişehir, Güncel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonu sağlamak için geldiği memleketi Eskişehir'deki köyünde, ailesine ait arazide çapa yapıyor, traktörle tarla sürüyor.

21.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:53
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon için kullandığı köyünde hem hayatı eve sığdırıyor hem de tarla bahçe işleriyle uğraşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle işlerinden fırsat bulduğu zamanlarda memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyüne gelen Destici, kalabalıktan uzak sakin günler geçiriyor.

Mustafa Destici, anne ve babasının yaşadığı evde sosyal izolasyon sağlamanın yanı sıra ailesine ait arazide çapa yapıyor, traktörle tarla sürüyor, tarım işleriyle uğraşıyor.

"ÜRETİME DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Destici, yaptığı açıklamada, virüsten korunmak için kurallara uyulması gerektiğini söyledi. Hafta içi Ankara'da gerekli tedbirleri alarak siyasi çalışmalarına devam ettiğini belirten Mustafa Destici, hafta sonunu Eskişehir'de geçirdiğini kaydetti.

Destici, Eskişehir'de kaldığı sürede tarımla uğraştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Zor günlerde hizmet vermeye devam eden çiftçi ve tarım işçilerine teşekkür ediyorum. Allah aziz milletimizi, yeryüzündeki mazlum ve masum insanları korusun ve muhafaza etsin. İnşallah bugünleri de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde atlatacağız. Bu yaşadığımız süreç bize, gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki üretimin çok önemli olduğunu gösterdi. Üretime devam etmek zorundayız. Çünkü normal şartlarda bulabileceğimiz bu ürünleri böyle süreçlerde bulmakta zorluk çekeriz. Önümüzdeki günler, gıda, tarım ve hayvancılığa en çok ihtiyaç duyacağımız günler olacak. Bunu devletimiz ve hükümetimiz biliyor. Ben de boş vaktimi toprağımızla değerlendiriyorum. Bu bizim bugünlerde değil çocukluğumuzdan beri hayatımızda var. Kendi köyümüzde, kendi toprağımızdayız. İnşallah bütün vatandaşlarımız gibi biz de geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da tarım ile ilgili üretime katkı sunmaya devam edeceğiz"

"DESTEKLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILMALI"

Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara verilen desteklerin artırılması gerektiğini aktaran Mustafa Destici, "Destekler var ama bu destekler daha üst seviyeye çıkartılmalı. Tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın öncelikleri biliniyor. Bu öncelikli ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması ve bu alanda üretimin zirve yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı

Kaynak: AA

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