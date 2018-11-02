Bbdso İdil Biret'i Konuk Etti
Türk müzik tarihine damgasını vurmuş dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı İdil Biret, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) eşliğinde sahne aldı.
Türk müzik tarihine damgasını vurmuş dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı İdil Biret, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) eşliğinde sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasından şef Ender Sakpınar yönetti.
Konserde, Frederic Chopin'in "Piyano Konçertosu no: 2", Felix Mendelssohn'nun "İskoç" ve "Senfoni no: 3" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Performansı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan İdil Biret'e gecenin sonunda çiçek takdim edildi.