BBDSO devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti
Haberler » Güncel » BBDSO devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti - Haber

BBDSO devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti.

29.11.2019 03:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 03:15
BBDSO devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti

Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), devlet sanatçısı 'i konuk etti.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sanat Danışmanı Ender Sakpınar yönetti.

Gecede, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni Operası Uvertürü" ile 21'inci ve 22'nci piyano konçertoları seyircilerin beğenisine sunuldu.

İdil Biret'in yorumuyla seslendirilen "Anıtsal Piyanist" adlı piyano konçertosu müzikseverler tarafından beğeni topladı.

Konser sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: BBDSO devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et