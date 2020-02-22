BBC'nin temizlik işçisi dediği kadının lüks yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı
BBC Türkçe'nin 'Geçinemeyenler' başlığı ile yayımladığı haber serisinde yer alan ve temizlik işçisi olarak lanse edilen Fatma Çetinkaya adlı kadının sosyal medya hesabından kızının kınasını teknede yaptığı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından BBC Türkçe ve Fatma Çetinkaya'ya tepki yağdı.
BBC Türkçe'nin 'Geçinemeyenler' başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı.
FATMA ÇETİNKAYA RÖPORTAJDA "ZATEN GELİRİMİZ BELLİ" DEMİŞTİ
Fatma Çetinkaya verdiği röportajda "Zaten bizim yaşam biçimimiz bu. Zaten bizim potansiyelimiz belli. Gelirimiz belli. Her şeyi kısıtlı bir şekilde yapmamız gerekir. Şu sokakta yaşayan yüzlerce insanın hemen hemen hepsi aynı" ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Fatma Çetinkaya isimli kadının sosyal medya hesabından kızının kınasını teknede yaptığı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Geçinemiyorum diyen Fatma Çetinkaya'nın lüks yaşantısını gözler önüne seren Instagram fotoğrafları büyük tepki çekti.