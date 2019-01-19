Tekstil Atölyesinde Isınmak için Yaktıkları Sobadan Zehirlenen 3 İşçi Yaşamını Yitirdi
İstanbul Bayrampaşa'daki bir tekstil atölyesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti,1'i hastaneye kaldırıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerinin sahibi gözaltına alındı, atölye mühürlendi.
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 4 işçi yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi. Olay sonrası 4 işçiden 3'ü hayatını kaybederken, dumandan etkilenip zehirlenen bir işçi de hastaneye kaldırıldı. Polisin çalışmasından sonra iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sonrası iş yeri sahibi gözaltına alınırken, atölye de zabıta ekiplerince mühürlendi.
YERDE HAREKETSİZ YATAN 3 KİŞİYİ GÖRÜNCE POLİSİ ARADILAR
Olay, Terazidere Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsoy Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan arkadaşları, mesai dışında işyerinde kaldıkları öğrenilen Hakan G. (15), Cuma Ç. (22) Yakup Y. (17) ile Ümit G.'ye (15) ulaşamadı. Durumdan şüphelenip polisi arayan iş arkadaşları atölyeye kontrole gitti. İçeri girdiklerinde arkadaşlarından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hareketsiz şekilde, Ümit G.'nin de fenalaştığını görüp polisi ve 112 Acil Servis'i aradılar.
3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ
Çalışma arkadaşları, Ümit G.'yi dışarıya çıkarıp nefes almasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaptıkları kontrolde Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hayatını kaybettiğini belirdi. Sağlık görevlileri, dumandan zehirlenen Ümit G.'yi ilk müdahalenin ardından önce Bayrampaşa'da bulunan özel bir hastaneye sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ümit G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
YAKTIKLARI SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER
Polisin iş yerinde yaptığı detaylı incelemede, hayatını kaybeden 3 işçinin ısınmak üzere yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendiğini belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
İŞ YERİ RUHSATSIZ, İŞÇİLER SİGORTASIZ ÇIKTI
Belediye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde de; iş yerinin ruhsatsız, tüm işçilerin de sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Belediye ekipleri, polisin olay yeri çalışmasının ardından ruhsatsız olan iş yerini mühürledi.
İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin çalışmasının ardından iş yeri sahibinin Hüseyin E. (24) isimli kişi olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri olaydan kısa bir zaman sonra Hüseyin E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hüseyin E., Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.
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siyasiler ayda tam30 bin maaş alıp 16 yılda nerden nereye geldik diye meydanlarda boş masal anlatırken ülkede gencecik çocuklar çok agır şartlarda inanın aç kalmamak için çlş yönetenlerse suriyeli derdinde her yeri yabancılar istila etmiş ülkede yüzde beş yaşarken 95 sürünüyor gelinen nokta işte budurCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bu kadar ucuz olur mu insan hayatı. Hemde sadece geçinebilmek , yaşayabilmek için.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN KÖLE TÜCCARLARI. . . İŞ YERİ AÇIYORSAN O ÇALIŞANLARIN EN İYİ KOŞULDA ISINMASINI DA SAĞLIYACAKSIN ONLARIN SİGORTASINI DA YAPACAKSIN. KANUNA UYUN AZICIK İNSAN OLUN.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin gencecik pırıl pırıl gençler bende aynı yaşamdan gelen insanım hayat bizlere bazıları gibi bonkör davranmadı ekmeğimizi helal yoldan kazanmak için ne mücadeleler verdik çok şükür ben başardım ömrüm musade etti sizlere etmedi allah mekanınızı cennet etsin bu dünyada gülmeyen şansınız orada gülsünCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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işyeri sahibinin ne suçu var. ruhsatsız olmanın cezası ne ise alsınlar. fakat bu zehirlenme hadisesinde bu adamın suçu yok. bu kadar hadise oluyor ve hala insanlar tedbir almayı bilmiyor ise kimin ne suçu var.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır