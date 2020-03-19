Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı.

Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA