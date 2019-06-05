İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde İstanbul'da kalan çok sayıda vatandaş Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Boğazda yaşana insan seli ise havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın iskele girişinde oluşturduğu uzun kuyruklar gözler önüne serildi.

Çocuklarıyla birlikte adalara gitmek isteyen bir anne, "Çocuklarımız çok istiyor. Çocuklarımız için gitmek istiyoruz. Arabalarımız yok mecburen gitmek zorundayız" dedi.

Bayramın birinci günü de yoğunluktan dolayı beklediklerini ifade eden bir kadın ise, "Büyükada'ya gitmek istiyorduk ama Heybeliada'ya. Çok yoğunluk. Hem hava sıcak. Dünde geldik yoğunluk var böyle. Bizde gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Kısmet olursa gideceğiz" şeklinde konuştu.

65 yıldır İstanbul'da yaşayan bir vatandaş da yoğunluk karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek, "Adalara gidiyoruz ama çok kalabalık. Ben 65 senedir İstanbul'dayım. Yani bu yoğunlukta bize sıra geleceğini zannetmiyorum yoğunluk çok" dedi.

Kaynak: İHA