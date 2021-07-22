Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
Kurban Bayramı'nın 9 gün olması ile birlikte vatandaşlar tatil yerlerine akın etti. İstanbul gibi şehirlerde kalan vatandaşlar ise sıcak havalarda gidebilecek yer olan alışveriş merkezlerine akın etti. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
Bayram boyunca AVM'LER kapalı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor? AVM'ler saat kaçta kapanıyor. Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?
1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte avmler eski çalışma düzenine geri döndü. AVM'ler bayramın ilk günü saat 13:00-14:00 arasında açılıyor. Kurban Bayramı'nın diğer günleri ise avmler saat 10:00'da açılıp 22:00'da kapanacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' ifadelerine yer verdi.