Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kurban Bayramı'nın 9 gün olması ile birlikte vatandaşlar tatil yerlerine akın etti. İstanbul gibi şehirlerde kalan vatandaşlar ise sıcak havalarda gidebilecek yer olan alışveriş merkezlerine akın etti. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Bayram boyunca AVM'LER kapalı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor? AVM'ler saat kaçta kapanıyor. Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte avmler eski çalışma düzenine geri döndü. AVM'ler bayramın ilk günü saat 13:00-14:00 arasında açılıyor. Kurban Bayramı'nın diğer günleri ise avmler saat 10:00'da açılıp 22:00'da kapanacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' ifadelerine yer verdi.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Ahmet Kural Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Sergen Yalçın Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 11:37:59. #1.16#

title