Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Kurban Bayramı'nın 9 gün olması ile birlikte vatandaşlar tatil yerlerine akın etti. İstanbul gibi şehirlerde kalan vatandaşlar ise sıcak havalarda gidebilecek yer olan alışveriş merkezlerine akın etti. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?