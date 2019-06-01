Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile dün mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Dün saat 18.00'den tatilin ilk günü olan bugün saat 18.00'e kadar meydana gelen 29 trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle dün mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi.

12 ÖLÜ, 83 YARALI

Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı.

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YORUMLAR (26)

  • MASKO:
    takoğraf ne demek en fazla 4. 5 saat kullanırsın arkadaşının takosuyla 5 saat kullanamazsın yurt dışı kardeşlerimi seyderiyorum şöyle diyorlar selamün aleyküm arkadaşlar takomuz bitti mecburen burda bekliyeceğiz bunlarda bi tuhaflık var al arkadaşının takosunu bas git ne bekliyorsun orda
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  • FİLOZOF MUSTAFA:
    Bayram''dan 1 hafta önce ve 1 hafta sonra araç kullanmak yasaklansın toplu ulaşım ücretsiz olsun. Her sene yüzlerce cana yazık oluyor.
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  • İSTANBUL=HİNDİSTAN=ÇİN:
    bayram tatillerin de polisler araçları 15 şer dakika bekleterek ve 15 dakika serbest sonra 15 dakika bekleme sonrasında yine 15 dakika serbest gibi grup grup trafiğe salsalar bu kadar kaza olmaz bayram tatili olmasın hele İstanbullular sanki kafeslere kapatılmışlar bayram tatilinde birden kapıları açılmış kafes kuşları gibiler o ne sabırsızlık o ne aceleciliktir sadece İstanbullulara uygulama yapılsın yeter başka şehire gerek yok Hindistan yada Çin gibi oldu İstanbul artık insanlar sığmıyorrrr
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  • MASKO:
    ve o kaptan uyuyan kaptanı uyandırmadan gerçekten gitti belki ben bağırmaz sam yine gidebilrdi ama hani polis jandarma çevirmesi varya tako konturolu senin takonla gidiyorum çünkü benim takom bitti şimdi bir sürü sazan tako ne diyor takoğraf
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