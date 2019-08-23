Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı bulundu

23.08.2019 13:55

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerle birlikte belediye başkanlığı görevine gelen Serdar Sandal'ın makam odasında yer alan elektrik prizinde dinleme cihazı bulundu.

Bulunan dinleme cihazıyla ilgili Kaymakamlığa ve Emniyet Müdürlüğüne bilgi veren Sandal, belediye personeli ve emniyetten gelen uzman polisler eşliğinde cihazı tutanak altına aldırdı. Cihazın dinleme cihazı olduğunu ve yakın mesafelerden dinleme yapabileceğini belirten uzmanlar, cihazı ayrıntılı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

SANDAL: KİMSE BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK

Konuyla ilgili konuşan Başkan Sandal: "Bizim kimseden saklayacak da gizleyecek de bir şeyimiz yok. Biz bu makama şifreli asansörleri, kilitli demir kapıları kıra kıra geldik. Kapılarımızı tüm halkımıza açtık. Tasarruf tedbirlerini son noktasına kadar hayata geçirdik. Geriye dönük birçok dosyayı Teftiş Kurulumuza gönderdik. Anlaşılan birilerinin ayağına fena basmışız. Ancak herkes şunu çok iyi bilsin ki; hiç kimse bizi çıktığımız bu yoldan alıkoyamayacak. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sandal: "Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" diye konuştu.