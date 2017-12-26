Bayındırlı Üreticiye Eğitim Semineri Verildi

Bayındır ilçesi Kızıloba Mahallesinde üreticiye yönelik ''Aile Tipi İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Eğitimi'' verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yerelde Kalkınma Stratejisinin bir parçası olan eğitime Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'de katılarak üreticilerle birlikte eğitimi takip etti. Eğitim sonunda konuşan Başkan Sesli ''İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Konseyi Yerelde Kalkınma Çalışma Grubunun Kızıloba Mahallemizde düzenlediği eğitim için teşekkür ederim. Aile tipi ziraat ile birlikte üretimi daha da yukarılara çekmek mümkün. Belediyemiz her zaman üreticimizin yanında yer almaya devam edecek yeter ki vazgeçmesinler, üretmeye devam etsinler'' dedi.

Ardından eğitime katılan kursiyeler ve eğitmenler Kızıloba Mahallemizde bulunan Türkiye'nin en geniş çaplı ağacı olan Aslankavak'ı ziyaret ettiler.